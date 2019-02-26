Ілюстраторка створила набір постерів з осучасненим зображенням Лесі Українки Лесю Українку зобразили в образах Фріди Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анни Вінтур, Королеви Єлизавети, Диво-жінки і самого Тараса Шевченка

Ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазаник створила набір постерів з зображенням Лесі Українки в неординарних образах. Це жест на підтримку вистаки "Квантовий стрибок Шевченка" Григоровича Шевченка, яку нещодавно порізав вандал у київському метро.

Фото:Леся Мазник

Так, Лесю Українку зобразили в образах Фріди Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анни Вінтур, Королеви Єлизавети, Диво-жінки і самого Тараса Шевченка, повідомляє The Devochki. Також за посиланням можна завантажити стікери з постерами для Telegram. Нагадаємо, що 25 лютого, у день народження української поетеси Лесі Українки у мережі з'явився перший тизер біографічної драми про неї, яка має робочу назву "Леся Українка. Узлісся".

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