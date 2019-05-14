Інавгурація Зеленського відбудеться до 3 червня, - Бурбак

Він нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним

Інавгурація новообраного президента відбудеться у визначений законом термін - тридцять днів від дня офіційного оголошення результатів виборів ЦВК, тобто до 3 червня.

"Інавгурація нового президента відбудеться у визначений законом тридцятиденний термін з дня офіційного оголошення результатів виборів. Урочисте засідання парламенту для складання присяги президентом Зеленським обов’язково відбудеться до 3 червня", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента неприпустима!", - наголосив керівник фракції.

"Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. Неприпустимі й інші святкові заходи в містах України", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".

"Звертаюсь також до міського голови Києва Володимира Кличка. Неприпустимо проводити святковий концерт на Михайлівський площі в день трауру. Це порушення моралі і закону", - зазначив Максим Бурбак.