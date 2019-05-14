Інавгурація Зеленського відбудеться до 3 червня, - Бурбак
"Інавгурація нового президента відбудеться у визначений законом тридцятиденний термін з дня офіційного оголошення результатів виборів. Урочисте засідання парламенту для складання присяги президентом Зеленським обов’язково відбудеться до 3 червня", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента неприпустима!", - наголосив керівник фракції.
"Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. Неприпустимі й інші святкові заходи в містах України", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".
"Звертаюсь також до міського голови Києва Володимира Кличка. Неприпустимо проводити святковий концерт на Михайлівський площі в день трауру. Це порушення моралі і закону", - зазначив Максим Бурбак.
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