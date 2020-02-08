Інфекціоніст пояснив, чому літо "не вбило" коронавірус
Як передає "Укрінформ", про це в Фейсбук написав інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський.
"Найважливіший параметр - вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджають поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому знаходженню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато насиченіше вологою. Більше 9 г/м3. Взимку навпаки - сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", - написав Дубровський.
За його словами, доведено, що в країнах з високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншим числом хворих.
"Вчені ставлять важливий акцент - важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдження вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (краще за всіх у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншим числом хворих, ніж у США і Європі", - пише Дубровський.
Також лікар відзначив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, в тому числі і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.
"Доведено: ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Тим більше, лікарняний жорсткий ультрафіолет", - написав Дубровський.
Також лікар зазначив, що чималу роль у захисті від вірусів грає імунітет.
"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (знаходиться на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливості для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", - написав Дубровський.
Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки порожні.
Нагадаємо, що МОЗ ініціюватиме розширення вакцинації від грипу для стримування коінфекції з Covid-19
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських