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МОЗ ініціюватиме розширення вакцинації від грипу для стримування коінфекції з Covid-19

МОЗ має намір забезпечити Україну необхідною кількістю вакцини від грипу в 2020 році
Ляшко нагадав, що Україна сподівається отримати вакцину від Covid-19 в рамках альянсу COVAX, в кількості, яка дасть змогу вакцинувати 20% населення.
МОЗ ініціюватиме розширення вакцинації від грипу для стримування коінфекції з Covid-19 Фото: gettyimages.com

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме розширення вакцинації від грипу в період сезонного зростання захворюваності на грип для стримування виникнення коінфекції з Covid-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"У період сезонного зростання захворюваності на ГРВІ проводитимемо вакцинацію всіх від грипу, бо це надійний захист від грипу в час, коли ми можемо очікувати одночасну циркуляцію коінфекції, яка об'єднуватиме грип з коронавірусом", - сказав він на брифінгу в суботу.

Ляшко уточнив, що МОЗ має намір забезпечити Україну необхідною кількістю вакцини від грипу в 2020 році.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб в Україну прийшла необхідна кількість вакцин для всіх, хто хоче вакцинуватися, а також для того, щоб захистити медиків, які надають допомогу людям з Covid-19", - сказав він.

Також Ляшко нагадав, що Україна сподівається отримати вакцину від Covid-19 в рамках альянсу COVAX, в кількості, яка дасть змогу вакцинувати 20% населення.

"Ми ведемо переговори і вступаємо в альянс COVAX, який гарантовано дасть Україні вакцини для вакцинації 20% населення: це близько 8 млн доз", - сказав він.

За словами Ляшка, наразі тривають переговори про умови отримання Україною цієї вакцини.

Також Україна веде переговори про можливості закупівлі вакцини від Covid-19 як коштом держбюджету для представників груп ризику, які не покриються в рамках COVAX, так і для забезпечення комерційних структур.

Нагадаємо, що Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року

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01 08 2020 12:40
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