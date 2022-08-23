Інформація про нові сигнали тривоги виявилась фейковою: Розробники застосунку "Повітряна тривога"

Приносимо вибачення, якщо заплутали вас. Вже готуємо реліз з докладним роз'ясненням ситуації

нформація про оновлення сигналів тривоги виявилася фейком.

Про це повідомили у Twitter розробники застосунку "Повітряна тривога".

"Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги в загальних системах оповіщення, яка зараз активно поширюється соціальними мережами та ресурсами новин, – це фейк! Застосунок "Повітряна тривога" не має до цього жодного відношення", – йдеться у повідомленні.

Розробники зазначили, що бачать багато непорозумінь у соціальних мережах та ресурсах новин з цього приводу.

"Приносимо вибачення, якщо заплутали вас. Вже готуємо реліз з докладним роз'ясненням ситуації", – написали розробники застосунку "Повітряна тривога".