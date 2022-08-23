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Інформація про нові сигнали тривоги виявилась фейковою: Розробники застосунку "Повітряна тривога"

Приносимо вибачення, якщо заплутали вас. Вже готуємо реліз з докладним роз'ясненням ситуації
нформація про оновлення сигналів тривоги виявилася фейком.
Інформація про нові сигнали тривоги виявилась фейковою: Розробники застосунку "Повітряна тривога" Фото: gettyimages.com
Про це повідомили у Twitter розробники застосунку "Повітряна тривога".
 
"Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги в загальних системах оповіщення, яка зараз активно поширюється соціальними мережами та ресурсами новин, – це фейк! Застосунок "Повітряна тривога" не має до цього жодного відношення", – йдеться у повідомленні.
 
Розробники зазначили, що бачать багато непорозумінь у соціальних мережах та ресурсах новин з цього приводу.
 
"Приносимо вибачення, якщо заплутали вас. Вже готуємо реліз з докладним роз'ясненням ситуації", – написали розробники застосунку "Повітряна тривога".
 
Нагадаємо, що вчора 22 серпня Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про в Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги.
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23 08 2022 14:20
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