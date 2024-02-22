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Іноземцям дозволили служити в Нацгвардії України – указ президента

22 лютого 2024, 11:11
Іноземцям дозволили служити в Нацгвардії України – указ президента
Фото:Facebook
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.

Про це написано в указі №84/2024. 

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу», можуть бути прийняті у добровільному порядку на військову службу до Національної гвардії України", – йдеться в документі. 

Відтепер іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського і старшинського складу. 

Для того, щоб вступити до лав Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки за місцем проживання чи безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.

Після медогляду та професійного відбору потрібно здати нормативи з фізпідготовки, зазначено у документі. 

Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

На початку лютого ми також писали, що Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні.

 

іноземціНацгвардіяуказособи без громадянства

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