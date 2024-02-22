Іноземцям дозволили служити в Нацгвардії України – указ президента
Про це написано в указі №84/2024.
"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу», можуть бути прийняті у добровільному порядку на військову службу до Національної гвардії України", – йдеться в документі.
Відтепер іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського і старшинського складу.
Для того, щоб вступити до лав Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки за місцем проживання чи безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.
Після медогляду та професійного відбору потрібно здати нормативи з фізпідготовки, зазначено у документі.
Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.
На початку лютого ми також писали, що Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні.