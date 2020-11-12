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Інспекторка Держпраці вигадувала "доноси" на бізнес як підставу для "перевірок" - Слідство.Інфо

Чиновниця Державної служби України з питань праці разом із депутатом від "Слуги народу" фальсифікували скарги на роботу бізнесу, аби отримати підстави для "позапланових перевірок".
Інспекторка Держпраці вигадувала "доноси" на бізнес як підставу для "перевірок" - Слідство.Інфо Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у відеоблозі Слідства.Інфо "Таємниці слідства", повідомляє "Економічна правда".

У блозі видно, як інспекторка Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук разом із депутатом Новомосковської міськради від "Слуги народу" Сергієм Алєксєйчєнком сидять за столом та вигадують скарги на підприємців.

Так, учасники застілля спершу уявляють себе умовним працівником Коваленком, обвальником мяса у ФОП Самєдов, що має магазини з халяльними продуктами у Дніпрі. Він просить перевірити працедавця через неофіційне працевлаштування.

Не на диво, за два тижня служба навідується до ФОП Савельєв. "У результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів", - повідомляють у Слідство.Інфо.

Ельшан Самєдов, власник бізнесу, порушення підтвердив: у магазині працював стажер, що не був офіційно працевлаштованим. Після перевірки його оформили офіційно.

Відразу після "Коваленка" трійця береться за наступну скаргу, вже від "пана Кігіпа".

А героїня відео Світлана Мельничук на дзвінок журналістів заявила, що інформація про підробку заяв - неправда та кинула слухавку.

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11 12 2020 14:53
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