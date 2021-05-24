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Ісландська дизайнерка вигадала желейний одяг, який можна перетопити і зробити новий

Желейний одяг роблять, змішуючи желатин або агар із водою, натуральними барвниками та цукровим спиртом
Ісландська дизайнерка Валдіс Стейнарсдоттір випустила лінійку напівпрозорих безшовних желейних топів. Коли вони зношуються або набридають, їх можна перетопити.
Ісландська дизайнерка вигадала желейний одяг, який можна перетопити і зробити новий Фото: Радіо Максимум

Про це пише британський вебжурнал про архітектуру, інтер’єри та дизайн Dezeen, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що такий метод виробництва безвідходний. Желейний одяг роблять, змішуючи желатин або агар із водою, натуральними барвниками та цукровим спиртом. Він допомагає досягнути потрібно рівня пластичності.

Цей матеріал заливають у форму одягу, на якій також можна надрукувати візерунок, що зрештою залишиться. Суміш застигає орієнтовно добу.

Дизайнерка переконує, що такий одяг служитиме довго. Але навіть якщо він зноситься, його можна розтопити й знову залити у форми.

"Цей метод виготовлення одягу безумовно змушує нас зупинитися і переосмислити наші поточні методи виробництва. Він пропонує техніку, яка виключає надлишки обрізків і синтетичних матеріалів", - розповідає Валдіс Dezeen.

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24 05 2021 17:00
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