Іспанський клуб "Вільярреал" вперше виграв Лігу Європи
Матч відбувався у польському місті Гданськ. Основний час завершився з рахунком 1:1, повідомляє "Громадське".
Перший гол на 29 хвилині матчу забив іспанський гравець Жерар Морено. Англійці змогли зрівняти рахунок у другому таймі.
Під час додаткового часу команди не змогли визначити переможця - усе вирішила серія пенальті.
Гравці обох команд влучно пробили перші 10 пенальті, далі справа була за голкіперами. Воротар "Вільярреалу" Херонімо Рульї забив у ворота свого суперника, а потім відбив удар голкіпера "Манчестер Юнайтед".
Іспанський клуб "Вільярреал" вперше став переможцем турніру. Натомість для тренера команди Унаї Емера це вже четверта перемога в Лізі Європи. Під його керівництвом іспанський клуб "Севілья" тричі поспіль виграв у турнірі.
Нагадаємо, що стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус"
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