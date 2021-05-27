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Іспанський клуб "Вільярреал" вперше виграв Лігу Європи

Основний час завершився з рахунком 1:1
Іспанський футбольний клуб "Вільярреал" переміг англійську команду "Манчестер Юнайтед" та став переможцем Ліги Європи.
Іспанський клуб "Вільярреал" вперше виграв Лігу Європи Іспанський клуб "Вільярреал" став переможцем Ліги Європи Фото: Villarreal CF/Twitter

Матч відбувався у польському місті Гданськ. Основний час завершився з рахунком 1:1, повідомляє "Громадське".

Перший гол на 29 хвилині матчу забив іспанський гравець Жерар Морено. Англійці змогли зрівняти рахунок у другому таймі.

Під час додаткового часу команди не змогли визначити переможця - усе вирішила серія пенальті.

Гравці обох команд влучно пробили перші 10 пенальті, далі справа була за голкіперами. Воротар "Вільярреалу" Херонімо Рульї забив у ворота свого суперника, а потім відбив удар голкіпера "Манчестер Юнайтед".

Іспанський клуб "Вільярреал" вперше став переможцем турніру. Натомість для тренера команди Унаї Емера це вже четверта перемога в Лізі Європи. Під його керівництвом іспанський клуб "Севілья" тричі поспіль виграв у турнірі.

Нагадаємо, що стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус"

 

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27 05 2021 10:03
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