Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що історичний центр Чернігова планують включити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це він сказав в етері телемарафону, цитує "Укрінформ".

"У черзі у нас розгляд інших міст, але це потребуватиме часу, тому що це підготовка досьє, робота з експертами, тими, хто опрацьовує його, робота з ЮНЕСКО. Кілька історичних центрів наших міст у нас зараз, так би мовити, на олівці. Очевидно, що це ті, які мають відому у світі історичну спадщину. Принаймні це можна сказати про Чернігів", — зазначив Ткаченко.

Начальник управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук підтвердив це "Суспільному". Він сказав, що наразі не розголошують, які саме об’єкти історичного центру Чернігова можуть бути подані до внесення у список Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Наразі тривають зміни номінації, на яку ми будемо подаватися. Вже практично сформована робоча група, а згодом ми розпочнемо підготовку подачі всіх необхідних документів. Для нас процедура подання документів буде у пришвидшеному темпі. Попередньо, ми хотіли б вкластися в один рік", — каже Шевчук.

Нагадаємо, ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини.