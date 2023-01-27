Матеріали:
Теми:

Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

27 січня 2023, 18:15
Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Фото: з вільного доступу
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що історичний центр Чернігова планують включити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це він сказав в етері телемарафону, цитує "Укрінформ".

"У черзі у нас розгляд інших міст, але це потребуватиме часу, тому що це підготовка досьє, робота з експертами, тими, хто опрацьовує його, робота з ЮНЕСКО. Кілька історичних центрів наших міст у нас зараз, так би мовити, на олівці. Очевидно, що це ті, які мають відому у світі історичну спадщину. Принаймні це можна сказати про Чернігів", — зазначив Ткаченко.

Начальник управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук підтвердив це "Суспільному". Він сказав, що наразі не розголошують, які саме об’єкти історичного центру Чернігова можуть бути подані до внесення у список Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Наразі тривають зміни номінації, на яку ми будемо подаватися. Вже практично сформована робоча група, а згодом ми розпочнемо підготовку подачі всіх необхідних документів. Для нас процедура подання документів буде у пришвидшеному темпі. Попередньо, ми хотіли б вкластися в один рік", — каже Шевчук.

Нагадаємо, ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини.

 

ЮНЕСКОЧернігів

Останні матеріали

Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Політика
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Переклад iPress – 26 січня 2023, 11:53
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Cуспільство
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Переклад iPress – 26 січня 2023, 09:41
Пентагон планує
Пентагон планує "залізний кулак" України. Як робили дипломатичну ковбасу у Рамштайні – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 14:32
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Політика
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 11:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється