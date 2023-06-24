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ISW назвав ймовірну головну мету ватажка ПВК "Вагнер" Прігожина

24 червня 2023, 11:04
ISW назвав ймовірну головну мету ватажка ПВК
Євген Пригожин звинуватив Міноборони росії у завданні ракетного удару по тиловому табору його найманців.

Глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, можливо, планує організувати збройне повстання з метою зміни керівництва в Міністерстві оборони росії.

 Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зі США не вірять, що ватажок "Вагнера" досягне успіху.

"Прігожин, схоже, почав збройний заколот 23 червня, щоб викликати зміну керівництва в Міністерстві оборони росії, що навряд чи матиме успіх", — написано в звіті.

В ISW зазначили, що Прігожин заявив, що Рада командирів "Вагнера" ухвалила рішення зупинити "зло, котре творить військове керівництво", яке нехтує і руйнує життя десятків тисяч російських солдатів. Ватажок приватної військової компанії закликав російський народ не чинити опору, зберігати спокій, залишатися у своїх будинках і попередив, що вони "розберуться" з тими, хто знищував їхніх солдатів, перш ніж повернутися на фронт в Україні.

У зв'язку з підозрою в організації збройного заколоту, Генеральна прокуратура Росії порушила кримінальну справу проти Прігожина. У разі визнання винним, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі відповідно до законодавства РФ.

Зранку стало відомо, що в росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина.
ISWпрігожин

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