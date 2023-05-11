ISW підтвердили військові успіхи ЗСУ під Бахмутом

Українські військові провели успішні контратаки навколо Бахмута на Донеччині.

Про це йдеться в звіті американського Інституті вивчення війни ISW.

"Кадри з перевіреною геолокацією, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від селища Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначних успіхів у цих районах", – написали аналітики ISW.

"Українські джерела стверджували 9 травня, що українські сили знищили 6-ту і 8-му роти 72-ої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу поблизу Бахмута та просунулися на 2,6 кілометра уздовж 3-кілометрової лінії фронту в цьому районі, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих ширших досягнень України", – зазначають віІнституті.

В ISW вважають, що популярні проблеми з боєздатністю рф, загострені продовженням виснажливих наступів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.

Вчора 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької російської бригади з-під Бахмута на Донеччині, про що раніше повідомив засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин.

Він сказав, що військові 72-ї бригади рф залишили 3 квадратні км на лінії фронту в Бахмуті і зазнали значних втрат.

В ISW про останню ракетну атаку заявили, що росію не цікавить ефективність ударів.