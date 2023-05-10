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ISW про останню ракетну атаку: росію не цікавить ефективність ударів

10 травня 2023, 10:11
ISW про останню ракетну атаку: росію не цікавить ефективність ударів
Війська росії приділяють увагу підтримуванню серії регулярних ракетних ударів, а не їхній ефективності.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни після аналізу ракетної атаки росії вночі проти 9 травня.

Про це вони написали у своєму звіті

Аналітика нагадують, що тієї ночі росіяни випустили по українських населених пунктах вісім ракет типу "Калібр" та 17 ракет Х-101/Х-555. Українська протиповітряна оборона збила 23 ракети з 25-ти. Ще трьома ракетами типу С-300 російська армія атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Краматорську і Костянтинівці Донецької області.

Зранку після атаки Міноборони рф відзвітувало: "російська армія завдала концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно уразивши всі цілі".

В ISW випенені, що після невдалих обстрілів критичної інфраструктури України в рф вирішили продовжувати ракетні удари у меншому масштабі, аби лише вони були регулярними, хоч і неефективними.

ISWракетна атака

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