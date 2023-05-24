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ISW: Темпи наступу росіян в Бахмуті знизились

24 травня 2023, 10:58
ISW: Темпи наступу росіян в Бахмуті знизились
Через контр наступальні дії збройних сил України бойові дії в Бахмуті стали менш активними.

По всіх флангах та на південному напрямку росіяни продовжують готувати оборону, очікуючи українського контрнаступу. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

В ISW зазначаюать, що війська рф здійснюють обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська і вздовж лінії Сватове-Кремінна. 

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки і Білогорівки.

Також російські "військові блогери" стверджували, що їх сили "зайняли нові позиції поблизу Невського". Проте ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 

На відео, опублікованому вчора, нібито видно, як невідомі десантні підрозділи діють у лісах поблизу Кремінної.

В ЗСУ заявили, що темпи бойових дій на бахмутському напрямку знизилися через продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута.

Крім того, вперше з грудня Генштаб не повідомив про бої в місті Бахмут у своїй обстановці. Аналітики інституту припускають, що сили ПВК "Вагнер", можливо, просувалися далі в межах міста.

Вчора російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, а також відбили численні напади на Мар’їнку.

Вчора Прігожин заявив, що "Вагнер" вийде з Бахмута до 1 червня.
БахмутISW

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