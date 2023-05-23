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Прігожин заявив, що "Вагнер" вийде з Бахмута до 1 червня – ISW

23 травня 2023, 10:29
Прігожин заявив, що
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Глава російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після 1 червня найманці будуть виведені з районів бойових дій у Бахмуті на двомісячний відпочинок і перепідготовку.

Про це пише американський ISW.

ПВК"Вагнер" будуть виведені для відновлення і тренувань протягом приблизно двох місяців. 

Таку заяву Пригожин зробив днями.  ПВК передасть ЗС РФ контроль над Бахмутом в кінці травня і повністю піде з усієї лінії фронту вже до 1 червня.

Раніше експерти вважали, що "Вагнер" навряд чи буде продовжувати бойові дії за межами Бахмута через серйозне виснаження і завершення їхніх наступальних можливостей.

"Двомісячний період відновлення, оголошений Пригожиним, може призвести до того, що сили "Вагнера" будуть відсторонені від ключових частин українського контрнаступу залежно від того, коли і як він розпочнеться", - написано у звіті.

БахмутПригожинISWвагнер

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