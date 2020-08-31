Івано-Франківська міськрада вимагає від влади країни скасування "червоної" зони карантину для міста

У міськраді наголошують, що припинення роботи значної кількості закладів суб'єктів підприємницької діяльності призведе до того, що велика кількість жителів Івано-Франківська залишиться без місця роботи й засобів для існування, що призведе до значного погіршення їхнього матеріального становища

У зверненні, ухваленому на позачерговий 44 сесії Івано-Франківської міської ради 31 серпня і оприлюдненому на сайті міськради, зазначається, що на засіданні Державної комісії ТЕБ і НС, яке відбулося 27 серпня, Івано-Франківськ без будь-яких зрозумілих причин було зараховано до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що призвело до соціально-економічної напруженості серед жителів і підприємців міста.

Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України, міністра охорони здоров'я і голови Івано-Франківської облдержадміністрації з закликом скасувати безпідставно впроваджений, на їхню думку, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в місті, зазначає "Інтерфакс-Україна".

У зверненні, ухваленому на позачерговий 44 сесії Івано-Франківської міської ради 31 серпня і оприлюдненому на сайті міськради, зазначається, що на засіданні Державної комісії ТЕБ і НС, яке відбулося 27 серпня, Івано-Франківськ без будь-яких зрозумілих причин було зараховано до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що призвело до соціально-економічної напруженості серед жителів і підприємців міста.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає цілу низку жорстких обмежень, що порушують конституційні права і свободи жителів нашого міста та Івано-Франківської ОТГ, а саме: заборона роботи громадського транспорту, торговельно-розважальних центрів, кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, навчальних закладів тощо. Припиняються планові госпіталізації в міських лікарнях, обмежуються масові заходи. Це фактично паралізує економіку міста та становить загрозу її повного знищення", - йдеться у зверненні.

Після вивчення даних про захворюваність гострою респіраторною хворобою COVID-19 депутати міськради хочуть зазначити, що МОЗ упровадило новий показник, яким Комісія ТЕБ і НС керується, здійснюючи карантинне зонування. "А саме - заповнення ліжко-місць у лікарнях першої хвилі госпіталізації. Для Івано-Франківська цей показник не є до кінця об'єктивним, адже в лікарнях міста, крім місцевих жителів, на лікуванні від COVID-19 перебуває чимало жителів інших населених пунктів, які не входять в Івано-Франківську ОТГ. Це пов'язано з досить високим рівнем медичного забезпечення, яке надається в нашому місті, а тому люди хочуть проходити лікування саме тут", - зазначають депутати.

Крім того, йдеться у зверненні депутатів міськради, перш ніж в Івано-Франківську буде впроваджено "червоний" рівень карантинної загрози, "хочемо повідомити центральній владі про те, що Івано-Франківськ не отримав коштів із держбюджету на подолання кризи, заподіяної попередніми карантинними обмеженнями. І, навпаки, через зміни щодо податків та зборів зі скарбниці нашого міста до державного бюджету було забрано близько мільярда гривень, що спричинило додаткову економічну кризу в Івано-Франківській ОТГ".

У міськраді наголошують, що припинення роботи значної кількості закладів суб'єктів підприємницької діяльності призведе до того, що велика кількість жителів Івано-Франківська залишиться без місця роботи й засобів для існування, що призведе до значного погіршення їхнього матеріального становища.

Обмеження роботи громадського транспорту призведе до ще одного колапсу, адже до місць роботи не зможуть дістатися люди, чиї підприємства продовжуватимуть роботу й у період посиленого карантину.

З огляду на вищевикладене депутати Івано-Франківської міськради просять:

- у найкоротші терміни скасувати рішення Держкомісії ТЕБ і НС від 27 серпня, яким Івано-Франківськ було зараховано до "червоного" рівня карантинної загрози, як таке, що суперечить ст. 32 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

- скасувати постанову Кабміну України від 22 липня №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", як таку, що суперечить статтям 7, 22, 42, 43 Конституції України;

- переглянути методику впровадження карантину й упровадження посилених протиепідемічних заходів на території Івано-Франківська відповідно до показників захворюваності COVID-19, визначених постановою Кабміну від 22 липня № 641 (зі змінами).

Нагадаємо, що Кабінет міністр України продовжив адаптивний карантин щонайменше до 31 жовтня