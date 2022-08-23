CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Туреччини передав українським військовим 50 вживаних бронеавтомобілів із протимінним захистом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Із Туреччини до України їде 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом
Фото: Defense News
Про це пише Defense News із посиланням на джерела в турецькому в уряді та промисловості.
За словами урядовця, поставка автомобілів Kirpi стала результатом урядової угоди, а не угоди між Україною та компанією BMC, яка виробляє Kirpi.
"Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини доставило в Україну початкову партію з 50 Kirpi. Будуть і подальші поставки", — повідомило джерело в уряді.
Представник компанії BMC підтвердив поставку та структуру контракту.
"Ця угода жодним чином не стосується нашої компанії. Уряд Анкари поставив партію Kirpi, яка була на його військовому зберіганні", — сказав представник BMC,
Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для стрілецької зброї та чотири куленепробивних вікна з кожного боку салону.
Машина може бути озброєна 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, а також доступна з дистанційно керованими бойовими станціями.
Нагадаємо, що Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600.
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23 08 2022 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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