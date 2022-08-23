Із Туреччини до України їде 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом

Уряд Туреччини передав українським військовим 50 вживаних бронеавтомобілів із протимінним захистом.

Про це пише Defense News із посиланням на джерела в турецькому в уряді та промисловості.

За словами урядовця, поставка автомобілів Kirpi стала результатом урядової угоди, а не угоди між Україною та компанією BMC, яка виробляє Kirpi.

"Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини доставило в Україну початкову партію з 50 Kirpi. Будуть і подальші поставки", — повідомило джерело в уряді.

Представник компанії BMC підтвердив поставку та структуру контракту.

"Ця угода жодним чином не стосується нашої компанії. Уряд Анкари поставив партію Kirpi, яка була на його військовому зберіганні", — сказав представник BMC,

Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для стрілецької зброї та чотири куленепробивних вікна з кожного боку салону.

Машина може бути озброєна 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, а також доступна з дистанційно керованими бойовими станціями.