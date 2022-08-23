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Із Туреччини до України їде 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом

Уряд Туреччини передав українським військовим 50 вживаних бронеавтомобілів із протимінним захистом.
Із Туреччини до України їде 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом Фото: Defense News
Про це пише Defense News із посиланням на джерела в турецькому в уряді та промисловості.
 
За словами урядовця, поставка автомобілів Kirpi стала результатом урядової угоди, а не угоди між Україною та компанією BMC, яка виробляє Kirpi.
 
"Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини доставило в Україну початкову партію з 50 Kirpi. Будуть і подальші поставки", — повідомило джерело в уряді.
 
Представник компанії BMC підтвердив поставку та структуру контракту.
 
"Ця угода жодним чином не стосується нашої компанії. Уряд Анкари поставив партію Kirpi, яка була на його військовому зберіганні", — сказав представник BMC,
 
Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для стрілецької зброї та чотири куленепробивних вікна з кожного боку салону.
 
Машина може бути озброєна 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, а також доступна з дистанційно керованими бойовими станціями.
 
Нагадаємо, що Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600.
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23 08 2022 13:55
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