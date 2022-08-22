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Десять безпілотників-камікадзе Switchblade 600 планують передати до України наступного місяця, - Пентагон

Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600.
Десять безпілотників-камікадзе Switchblade 600 планують передати до України наступного місяця, - Пентагон Фото: з вільного доступу
Контракт на дослідження та розробку 10 безпілотників Switchblade 600, про які йде мова, виготовлених компанією AeroVironment, очікується протягом наступних 30 днів, повідомила прес-секретар Пентагону Джессіка Максвелл в електронному листі Defense News.
 
"Контракт на розробку й складання дронів Switchblade 600 компанією AeroVironment очікується протягом наступних 30 днів. Наразі невідомо, коли саме Україна отримає ці безпілотники", - заявила речниця Пентагону Джессіка Максвелл.
 
США раніше передавали Україні так звані баражуючі снаряди – тобто ті, які здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Це зокрема менші дрони Switchblade 300 і безпілотники Phoenix Ghost.
 
Водночас, зазначають у Пентагоні, постачання нових безпілотників ускладнюється тим, що вони все ще вважаються у США прототипом, тож перед відправленням мають бути випробувані й оцінені.
 
Switchblade 600 можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.
 
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22 08 2022 20:15
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