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ПОЛІТИКА

Ізраїль намагається знищити мережу тунелів Хамас у Газі – WSJ

29 січня 2024, 09:29
Ізраїль намагається знищити мережу тунелів Хамас у Газі – WSJ
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Ізраїль намагався знищити тунелі різними методами.

Ізраїль заявив, що завдає ударів по лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури для захоплення тунелів.

Про це повідомляє WSJ .

За словами ізраїльтян, виведення з ладу тунелів, довжина яких досягає 300 миль (майже 483 км), позбавить Хамас щодо безпечного зберігання зброї та боєприпасів, місця для укриття бойовиків, командно-контрольних центрів для свого. керівництва та можливості маневрувати території.

Ізраїль намагався знищити тунелі різними методами: затопити їх водою із Середземного моря, зруйнувати тунелі за допомогою авіаударів та рідкої вибухівки, обшуки із собаками та роботами, знищення входів та рейди висококваліфікованих солдатів.

Важко точно оцінити рівень руйнування тунелів, бо невідомо скільки кілометрів тунелів існує. За оцінками ізраїльських та американських військових, від 20% до 40% тунелів було пошкоджено або виведено з ладу. Більшість із них знаходиться на півночі сектора Газа.

"Ізраїль має підрозділи, що спеціалізуються на розмінуванні тунелів, але багато з них є інженерами, навченими руйнувати тунелі, а не шукати заручників і лідерів Хамасу. Зокрема, для зачистки тунелів потрібно більше військ, зазначили чиновники", - заявили американські чиновники.

"Крім того, головні військові цілі Ізраїлю - знищення або захоплення вищих лідерів Хамасу і порятунок 100 заручників, що залишилися, - суперечать один одному", - зазначили чиновники США.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль і Хамас загалом згідні з тим, що обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів може відбутися під час місячного перемир'я, проте воно гальмується через розбіжності у поглядах обох сторін щодо остаточного припинення війни в Газі. Ізраїль і Хамас ведуть переговори через посередників, а не напряму.

Хамас: Ізраїльтунель

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