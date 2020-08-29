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Кабмін може дозволити іноземним туристам із "зеленої" зони в'їзд до України - Держтуризм

Відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики
На найближче засідання уряду буде винесено проєкт постанови, що передбачає скасування заборони на в’їзд до України для іноземних туристів, які прибувають із країн "зеленої" зони.
Кабмін може дозволити іноземним туристам із "зеленої" зони в Фото: trans-port.com.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Телеграмі.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики.

"ДАРТ спільно з МКІП розробляє проект постанови КМУ про внесення змін до постанови №641, в якому пропонує, зокрема, дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони, що прибувають з туристичною метою... Зміни буде винесено на найближче засідання уряду",  - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що з 28 серпня почала діяти заборона на перетин українського кордону для іноземців

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29 08 2020 12:34
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