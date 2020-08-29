ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа найближче засідання уряду буде винесено проєкт постанови, що передбачає скасування заборони на в’їзд до України для іноземних туристів, які прибувають із країн "зеленої" зони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін може дозволити іноземним туристам із "зеленої" зони в'їзд до України - Держтуризм
Відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики
Фото: trans-port.com.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Телеграмі.
Зазначається, що відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики.
"ДАРТ спільно з МКІП розробляє проект постанови КМУ про внесення змін до постанови №641, в якому пропонує, зокрема, дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони, що прибувають з туристичною метою... Зміни буде винесено на найближче засідання уряду", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що з 28 серпня почала діяти заборона на перетин українського кордону для іноземців
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