Кабмін оприлюднив постанову про продовження адаптивного карантину: що змінилось

Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження дії адаптивного карантину до 31 липня.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду, повідомляє "Громадське".

Так, згідно з документом, на цей період забороняється:

знаходитись в громадських будівлях та транспорті без масок;

перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

відвідувати навчальні заклади в групах понад 10 людей, крім участі в державній підсумковій атестації;

проводити масові заходи за участю більш як однієї людини на 5 кв. м площі. Фізична дистанція між учасниками - не менше 1,5 м;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснювати регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в кількості більш ніж кількість місць для сидіння;

постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу забороняється відключати електроенергію підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення;

постачальникам природного газу забороняється припиняти постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії;

відвідувати установи соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, особи зі стійкими психічними порушеннями;

відвідувати пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

установам охорони здоров'я забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах, проведення невідкладних і термінових заходів, якщо в результаті їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров'я. Також проведення планових операцій дозволено в регіонах, де заповненість ліжок менш як 50%;

забороняється перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19.

Також Кабмін рекомендує застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, а також дистанційну роботу.

Уряд рекомендує встановити початок роботи з 10:00 або більш пізнього часу суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність в таких видах економічної діяльності:

гуртова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур'єрська діяльність;

тимчасове розміщення і організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня