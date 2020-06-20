Кабмін оприлюднив постанову про продовження адаптивного карантину: що змінилось
Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду, повідомляє "Громадське".
Так, згідно з документом, на цей період забороняється:
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знаходитись в громадських будівлях та транспорті без масок;
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перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус;
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самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
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відвідувати навчальні заклади в групах понад 10 людей, крім участі в державній підсумковій атестації;
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проводити масові заходи за участю більш як однієї людини на 5 кв. м площі. Фізична дистанція між учасниками - не менше 1,5 м;
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діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
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здійснювати регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в кількості більш ніж кількість місць для сидіння;
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постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу забороняється відключати електроенергію підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення;
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постачальникам природного газу забороняється припиняти постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії;
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відвідувати установи соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, особи зі стійкими психічними порушеннями;
-
відвідувати пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
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установам охорони здоров'я забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах, проведення невідкладних і термінових заходів, якщо в результаті їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров'я. Також проведення планових операцій дозволено в регіонах, де заповненість ліжок менш як 50%;
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забороняється перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19.
Також Кабмін рекомендує застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, а також дистанційну роботу.
Уряд рекомендує встановити початок роботи з 10:00 або більш пізнього часу суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність в таких видах економічної діяльності:
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гуртова та роздрібна торгівля;
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ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
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поштова та кур'єрська діяльність;
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тимчасове розміщення і організація харчування;
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страхова діяльність;
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освіта;
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надання соціальної допомоги;
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мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня
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