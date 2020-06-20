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Кабмін оприлюднив постанову про продовження адаптивного карантину: що змінилось

Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження дії адаптивного карантину до 31 липня.
Кабмін оприлюднив постанову про продовження адаптивного карантину: що змінилось Фото: з вільних джерел

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду, повідомляє "Громадське".

Так, згідно з документом, на цей період забороняється:

  • знаходитись в громадських будівлях та транспорті без масок;

  • перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус;

  • самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

  • відвідувати навчальні заклади в групах понад 10 людей, крім участі в державній підсумковій атестації;

  • проводити масові заходи за участю більш як однієї людини на 5 кв. м площі. Фізична дистанція між учасниками - не менше 1,5 м;

  • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

  • здійснювати регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в кількості більш ніж кількість місць для сидіння;

  • постачальникам електроенергії, операторам систем розподілу забороняється відключати електроенергію підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення;

  • постачальникам природного газу забороняється припиняти постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії;

  • відвідувати установи соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, особи зі стійкими психічними порушеннями;

  • відвідувати пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

  • установам охорони здоров'я забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах, проведення невідкладних і термінових заходів, якщо в результаті їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров'я. Також проведення планових операцій дозволено в регіонах, де заповненість ліжок менш як 50%;

  • забороняється перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19.

Також Кабмін рекомендує застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, а також дистанційну роботу.

Уряд рекомендує встановити початок роботи з 10:00 або більш пізнього часу суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність в таких видах економічної діяльності:

  • гуртова та роздрібна торгівля;

  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

  • поштова та кур'єрська діяльність;

  • тимчасове розміщення і організація харчування;

  • страхова діяльність;

  • освіта;

  • надання соціальної допомоги;

  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня

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20 06 2020 10:28
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