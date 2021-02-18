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Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 30 квітня

На території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки
Кабінет Міністрів опублікував постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого, яка передбачає норми щодо чотирьох рівнів епіднебезпеки та показники їх визначення.
Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 30 квітня Слово і Діло

Як передає Укрінформ, відповідний документ опубліковано на Урядовому порталі.

"Ця постанова набирає чинності з 24 лютого 2021 р., крім абзацу десятого підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 18 лютого 2021 року", - йдеться у документі.

Згідно з додатком до документа, адаптивний карантин встановлюється до 30 квітня і передбачає поділ території на епідемічні зони.

"Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в додатку.

З 24 лютого 2021 р. на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення. Пункт, який вступає в дію з 18 лютого, стосується матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів і передбачає допуск 50% глядачів.

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18 02 2021 12:09
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