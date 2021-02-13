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Ляшко розповів, коли уряд запровадить "адаптивний" карантин і як він працюватиме

Уряд має затвердити відповідну постанову до 18 лютого
До "адаптивного" карантину, коли регіони поділяють на зони залежно від рівня поширення вірусу, Україна може повернутися наступного тижня.
Ляшко розповів, коли уряд запровадить "адаптивний" карантин і як він працюватиме Фото: МОЗ

Про це на прессніданку 13 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондентка "Громадського".

Він зазначив, що МОЗ уже подало уряду нову постанову про "адаптивний" карантин.

Документ передбачає, що діятимуть чотири зони: червона, жовта, помаранчева і зелена.

Червона зона передбачає обмеження, які діяли під час зимного локдауну. Їх будуть вводити, якщо хоча б два з п’яти визначених показників перевищуватимуть норму три дні поспіль і є загроза колапсу медичної системи. Це зокрема:

  • Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%;

  • Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

  • Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

  • Менше ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення;

  • Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.

Помаранчевий рівень вводитимуть, якщо протягом тижня норму перевищуватиме один з цих показників. Водночас він не має додаткових обмежень, а покликаний попередити про епідбезпеку. Жовта зона передбачає ті обмеження, які діють зараз. Зелена - скасування всіх обмежень. Її зможуть запровадити в усій Україні, якщо буде досягнуто двох показників: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

Нагадаємо, що завдяки посиленому карантину вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19

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13 02 2021 16:11
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