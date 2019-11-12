Кабмін порозумівся з тютюновими виробниками
Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості, повідомляє "Економічна правда".
Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.
"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю", - сказав Гончарук.
За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.
"Щоб ніхто ні з ким не змовлявся, щоб ніхто не утворював монополій, не зловживав", - заявив глава уряду.
Гончарук також зауважив, що до нинішньої моделі тютюнового ринку є багато питань.
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