Кабмін порозумівся з тютюновими виробниками

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю"

За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.

Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості, повідомляє "Економічна правда".

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю", - сказав Гончарук.

За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.

"Щоб ніхто ні з ким не змовлявся, щоб ніхто не утворював монополій, не зловживав", - заявив глава уряду.

Гончарук також зауважив, що до нинішньої моделі тютюнового ринку є багато питань.

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