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Кабмін порозумівся з тютюновими виробниками

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю"
За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.
Кабмін порозумівся з тютюновими виробниками Фото: з вільних джерел

Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості, повідомляє "Економічна правда".

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю", - сказав Гончарук.

За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.

"Щоб ніхто ні з ким не змовлявся, щоб ніхто не утворював монополій, не зловживав", - заявив глава уряду. 

Гончарук також зауважив, що до нинішньої моделі тютюнового ринку є багато питань.

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11 12 2019 17:16
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