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Кабмін призначив Думу головою АРМА

30 червня 2023, 17:53
Кабмін призначив Думу головою АРМА
Фото: Укрінформ
Кабінет Міністрів призначив Олену Думу головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

​​Про це йдеться в Telegram-каналі Кабміну.

"На своєму засіданні 30 червня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження: про призначення Думи Олени Олексіївни Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів", – зазначено у повідомленні.

Переможцем конкурсу з добору голови АРМА стала ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума, за її кандидатуру проголосували 6 із 8 членів конкурсної комісії. 

Пізніше член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос. Згідно з чинним законодавством про АРМА, рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше шість членів, присутніх на засіданні.

АРМАДума

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