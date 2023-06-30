Кабмін призначив Думу головою АРМА

Кабінет Міністрів призначив Олену Думу головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

​​Про це йдеться в Telegram-каналі Кабміну.

"На своєму засіданні 30 червня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження: про призначення Думи Олени Олексіївни Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів", – зазначено у повідомленні.

Переможцем конкурсу з добору голови АРМА стала ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума, за її кандидатуру проголосували 6 із 8 членів конкурсної комісії.

Пізніше член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос. Згідно з чинним законодавством про АРМА, рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше шість членів, присутніх на засіданні.