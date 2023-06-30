Кабмін призначив Думу головою АРМА
Про це йдеться в Telegram-каналі Кабміну.
"На своєму засіданні 30 червня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження: про призначення Думи Олени Олексіївни Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів", – зазначено у повідомленні.
Переможцем конкурсу з добору голови АРМА стала ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума, за її кандидатуру проголосували 6 із 8 членів конкурсної комісії.
Пізніше член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос. Згідно з чинним законодавством про АРМА, рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше шість членів, присутніх на засіданні.