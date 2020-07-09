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Кабмін визначив механізм доплат медикам

"Треба було прийняти рішення, яким наші лікарі будуть отримувати ці доплати"
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам. Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.
Кабмін визначив механізм доплат медикам Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

Він зазначив, що на підвищення зарплат медпрацівникам уряд виділить 5,9 мільярдів гривень.

"Треба було прийняти рішення, яким наші лікарі будуть отримувати ці доплати. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів таке рішення було прийнято. Відразу після публікації наші лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти", - сказав Степанов.

enlightened В липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичних працівників з 1 вересня.

Зокрема, у вересні-грудні 2020 року будуть здійснені доплати:

  • лікарям - 3561 гривню на місяць;
  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою - 2361 гривню;
  • молодшому медперсоналу - 1181 гривню.

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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07 09 2020 11:00
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