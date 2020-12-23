Кабмін запропонує Раді впровадити штрафи за порушення самоізоляції

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який впроваджує штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення особою обов'язкової самоізоляції, обсервації.

Поліція в масках

Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Проект акта також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ стосовно правопорушень у разі їх виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Читайте також: Урядовці хочуть передати гуртожитки місцевим громадам

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