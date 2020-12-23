Кабмін запропонує Раді впровадити штрафи за порушення самоізоляції
Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Проект акта також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ стосовно правопорушень у разі їх виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
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