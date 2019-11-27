Кабмін затвердив програму медичних гарантій з безкоштовним лікуванням дітей і пологами
Так, з 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме витрати на екстрену медичну допомогу, вторинну, (спеціалізовану) допомогу профільних лікарів, до яких пацієнта скерував сімейний лікар, високоспеціалізовану допомогу, яка необхідна при тривалих і важких захворюваннях (СНІД, онкологія, ускладнення в післяопераційний період), передає LB.ua.
Також будуть покриватися витрати на медичну реабілітацію та обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога сім'ям пацієнтів).
"Щоб це працювало, до 1 квітня 2020 року медичні установи повинні укласти договори з Національною службою здоров'я. Саме через НСЗУ держава буде фінансувати ці послуги", - пояснив прем'єр-міністр.
Нацслужби здоров'я була створена наприкінці грудня 2017 року. Це важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати договори лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта. Детальніше про реформу можна почитати в тексті "Медреформа. Що далі?".
Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив щеплення та доручив керівникам областей України розпочати інформаційну кампанію про користь вакцинації та небезпеку інфекційних хвороб.
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