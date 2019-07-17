Кабмін звільнив Власова з посади в. о. глави ДФС
"Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано - сьогодні рішення схвалено", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 17 липня, йдеться в "Економічна правда".
Нагадаємо, виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов оприлюднив світлину заяви про звільнення на вимогу Зеленського.
У підписі він звернувся до президента Володимира Зеленського, зазначивши, що звільняється з поваги до нього.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення.
Причиною цього стало невиконання Власовим прохання Зеленського про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.
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