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"Кадирівці" приїхали до Грузії – ЗМІ

05 червня 2023, 09:29
Фото: dt.ua
Грузинські ЗМІ та соцмережі повідомляють про візит "кадирівців" до країни.

Про це пише "Ехо Кавказа".

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував відео кортежу автівок із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. 

В соцмережах також опублікували світлину тих самих машин у Батумі.

Автівку з цими номерами можна помітити в старому Instagram-дописі бізнесмена Асламбека Ахметханова.

"Кавказский узел" написав, що Ахметханов є власником компанії "Юг-нефть". 2020-го його засудили до року умовно за незаконну банківську діяльність. Також зазначається, що він є чеченським авторитетом на прізвисько "Чорт".

У квітні 2020 року глава Чечні Рамзан Кадиров, муфтій і високопосадовці республіки приїхали до Асламбека Ахметханова і відчитали його за розпивання спиртного в компанії жінок. Тоді Ахметханов вибачився в ефірі державної телекомпанії.

Точно невідомо, чи відвідав Грузію сам Ахметханов. 

Грузинська влада цю інформацію жодним чином не прокоментувала.

Видання "Мтаварі" зазначає, що "кадирівці" перебували в Грузії протягом кількох днів і вже залишили країну через грузино-турецький кордон.

Про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. 2 червня командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, натякаючи на свою присутність там.

Грузіякадирівці

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