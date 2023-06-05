"Кадирівці" приїхали до Грузії – ЗМІ
Про це пише "Ехо Кавказа".
Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував відео кортежу автівок із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі.
В соцмережах також опублікували світлину тих самих машин у Батумі.
Автівку з цими номерами можна помітити в старому Instagram-дописі бізнесмена Асламбека Ахметханова.
"Кавказский узел" написав, що Ахметханов є власником компанії "Юг-нефть". 2020-го його засудили до року умовно за незаконну банківську діяльність. Також зазначається, що він є чеченським авторитетом на прізвисько "Чорт".
У квітні 2020 року глава Чечні Рамзан Кадиров, муфтій і високопосадовці республіки приїхали до Асламбека Ахметханова і відчитали його за розпивання спиртного в компанії жінок. Тоді Ахметханов вибачився в ефірі державної телекомпанії.
Точно невідомо, чи відвідав Грузію сам Ахметханов.
Грузинська влада цю інформацію жодним чином не прокоментувала.
Видання "Мтаварі" зазначає, що "кадирівці" перебували в Грузії протягом кількох днів і вже залишили країну через грузино-турецький кордон.
Про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. 2 червня командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, натякаючи на свою присутність там.