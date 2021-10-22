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Камбоджа відкрилася для іноземних туристів, щеплених будь-якою вакциною від коронавірусу

Нині в Камбоджі схвалені вакцини від коронавірусу AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac і Johnson & Johnson
МОЗ Камбоджі дозволив в'їзд в країну іноземним туристам, щепленим будь-якою вакциною від коронавірусу.
Камбоджа відкрилася для іноземних туристів, щеплених будь-якою вакциною від коронавірусу Фото: gettyimages

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Khmer Times.

"Влада Камбоджі просуває політику "недискримінації" вакцин, тому дозволили в'їзд іноземним мандрівникам з щепленням будь-яким препаратом від ковіду - будь то вакцина, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я або визнана лише в конкретній державі", - пише видання.

Після прибуття в країну туристи повинні пройти тижневий карантин, пред'явити сертифікат про вакцинацію і негативний ПЛР-тест, зданий не раніше ніж за 72 години до в'їзду.

Нині в Камбоджі схвалені вакцини від коронавірусу AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac і Johnson & Johnson.

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22 10 2021 11:59
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