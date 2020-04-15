Кам’янець влаштує віртуальне відкриття туристичного сезону

"Друзі, хоч карантин і завадив проведенню багатьох запланованих заходів, але не треба забувати, що обмеження колись закінчаться, а Кам'янець знову радо відкриє обійми для гостей і туристів!"

Туристичний сезон у Кам’янці-Подільському відкриють 30 квітня в онлайн-режимі в межах попередньо розробленої концепції "Кам’янець Digital".

Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич на сторінці в Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Друзі, хоч карантин і завадив проведенню багатьох запланованих заходів, але не треба забувати, що обмеження колись закінчаться, а Кам'янець знову радо відкриє обійми для гостей і туристів! А поки – туристичний сезон розпочинаємо в режимі онлайн. І хто б міг подумати, що продумана наперед концепція "Кам’янець Digital" (цифровий) сьогодні виявиться такою актуальною. Стартуємо, як і планували, 30 квітня", – розповів Сімашкевич.

Серед запланованого програмою онлайн-відкриття туристичного сезону – веб-форум, віртуальні екскурсії, а також багато розіграшів.

Крім того, як повідомила пресслужба Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника у Facebook, у планах – окремий туристичний сайт. І вже зараз на сторінці музею в Instagram, де знайомлять з цікавинками Кам’янця-Подільського, можна взяти участь у розіграші брендованих призів.

Нагадаємо, що ювілейна виставка тюльпанів на Співочому полі в Києві, що мала стартувати 17 квітня, цьогоріч розпочнеться без відвідувачів. Однак помилуватися квітами можна буде за допомогою фото та відео.