Карантин продовжать до 12 травня - глава МОЗ

Уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про продовження карантину до 12 травня.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це продовження викликано рівнем захворюваності, який є і тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба”, - сказав Степанов.

Водночас, за його словами, буде запропоновано відповідне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками.

“Ці прогулянки будуть чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту під час прогулянок, і будуть дуже чіткі критерії виставлені в цій постанові”, - сказав Степанов.

Окрім цього, планується відкрити для відвідування музеї і бібліотеки, але також з чіткими застереженнями стосовно дотримання карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінг на вході до закладу. Також планується ще низка пом’якшень карантинних заходів.

Усі обмеження, за словами Степанова, будуть чітко регламентовані урядовим рішенням.

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