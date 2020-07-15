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Карантин продовжать щонайменше на місяць, але змінять умови - Степанов

"Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати"
Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, якою карантин продовжать ще принаймні на місяць.
Карантин продовжать щонайменше на місяць, але змінять умови - Степанов Фото: ІТС.ua

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в інтервʼю "РБК-Україна", зазначає "Громадське".

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

Водночас, за його словами, відомство пропонує внести корективи в правила адаптивного карантину.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня

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15 07 2020 11:56
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