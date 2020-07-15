CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, якою карантин продовжать ще принаймні на місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карантин продовжать щонайменше на місяць, але змінять умови - Степанов
"Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати"
Фото: ІТС.ua
Про це розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в інтервʼю "РБК-Україна", зазначає "Громадське".
"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.
Водночас, за його словами, відомство пропонує внести корективи в правила адаптивного карантину.
Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня
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15 07 2020 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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