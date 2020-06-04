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Карантин в Україні: поліція склала майже 3,9 тисячі адмінпротоколів

"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи"
З початку запровадження карантину в Україні правоохооронці склали 3922 адміністративних протоколи.
Карантин в Україні: поліція склала майже 3,9 тисячі адмінпротоколів ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає УКРІНФОРМ.

"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи . Усі вони стосувалися порушення правил щодо карантину людей, а 182 з них – за порушення режиму самоізоляції. Окрім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей.

Також не дозволяється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, лісопаркові і прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

Нагадаємо, що від 6 квітня у Києві заборонено перебувати у громадських містах без захисних масок та починає діяти ще низка потиепідемічних обмежень.

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06 04 2020 17:40
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