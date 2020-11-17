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"Карантин вихідного дня" залишається

Рада провалила його скасування
Верховна Рада не підтримала постанову про скасування "карантину вихідного дня", який 11 листопада ввів Кабмін.
"Карантин вихідного дня" залишається Фото: з вільних джерел

За скасування проголосували 149 депутатів із 226 необхідних, повідомляє "Громадське". Утрималися від підтримки постанови навіть ініціатори законопроєкту - Давид Арахамія та Олександр Корнієнко від "Слуги Народу".

У пояснювальній записці депутати вказували, що посилення обмежень на вихідних "можуть мати негативний вплив на економіку України". Тому постановою хотіли рекомендувати уряду пом'якшити "карантин вихідного дня" стосовно:

  • приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо);

  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

  • діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

  • приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Нагадаємо, що в Україні протестують проти посилення карантину

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17 11 2020 16:07
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