"Карантин вихідного дня" залишається
За скасування проголосували 149 депутатів із 226 необхідних, повідомляє "Громадське". Утрималися від підтримки постанови навіть ініціатори законопроєкту - Давид Арахамія та Олександр Корнієнко від "Слуги Народу".
У пояснювальній записці депутати вказували, що посилення обмежень на вихідних "можуть мати негативний вплив на економіку України". Тому постановою хотіли рекомендувати уряду пом'якшити "карантин вихідного дня" стосовно:
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приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо);
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приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
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приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
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приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
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діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
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приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Нагадаємо, що в Україні протестують проти посилення карантину
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