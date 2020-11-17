"Карантин вихідного дня" залишається

Верховна Рада не підтримала постанову про скасування "карантину вихідного дня", який 11 листопада ввів Кабмін.

За скасування проголосували 149 депутатів із 226 необхідних, повідомляє "Громадське". Утрималися від підтримки постанови навіть ініціатори законопроєкту - Давид Арахамія та Олександр Корнієнко від "Слуги Народу".

У пояснювальній записці депутати вказували, що посилення обмежень на вихідних "можуть мати негативний вплив на економіку України". Тому постановою хотіли рекомендувати уряду пом'якшити "карантин вихідного дня" стосовно:

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Нагадаємо, що в Україні протестують проти посилення карантину