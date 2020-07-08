Карантинні зони в Україні: з'явився оновлений список
Про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, передає РБК - Україна.
Згідно з оновленим списком, з "червоної" зони були виключені Луцьк і Тернопіль. Зараз вони знаходяться в "помаранчевій" і "зеленій" зонах відповідно.
У "червону" зону увійшли Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.
В "помаранчеву" зону потрапили Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області.
"Жовта" зона включає Прилуки та Ніжин (обидва міста з Чернігівської області). При цьому виключили із зони Хмельницький, Вінницю і Новоград-Волинський.
Інші міста та райони, зокрема і Київ, знаходяться у "зеленій" зоні.
Відзначимо, в регіонах "червоної" зони вводиться заборона на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність кафе та ресторанів.
В "помаранчевої" - заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.
"Жовта" зона забороняє відвідування будинків престарілих, лікарень, соціальних установ.
Нагадаємо, 07 серпня в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало.
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