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Карпатський "Буковель" відкривається після карантину

"Ми відкриваємо територію курорту для відвідувачів!"
У Карпатах гірськолижний курорт "Буковель" після карантину відновлює роботу для відвідувачів з 15 травня.
Карпатський "Буковель" відкривається після карантину ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба курорту у Facebook, передає Укрінформ.

"Ми відкриваємо територію курорту для відвідувачів!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завтра "Буковель" відкриває оглядовий витяг №2, що дозволить туристам насолоджуватись краєвидами карпатських гір. Також, на території курорту запрацюють заклади харчування, обслуговуючи туристів на літніх терасах.

Гірськолижний курорт "Буковель" закрився 25 березня через епідемію коронавірусу, через що втратив "оксамитовий сезон".

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік від села Поляниця, Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня.

Нагадаємо, що представники туристичної галузі України пропонують запровадити спеціальний знак для готелів, санаторіїв, садиб сільського туризму – "Чисте та безпечне".

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15 05 2020 14:40
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