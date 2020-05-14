Українським готелям і садибам хочуть видавати знак чистоти й безпеки
Із такою ініціативою виступив Комітет з туризму Торгово-промислової палати України за підтримки громадських організацій Visit Ukraine, Асоціації індустрії гостинності та об'єднання Спільноти гостинності, повідомляє Travel Press Club у Facebook, передає Укрінформ.
Зазначається, що знак може безкоштовно видаватися тим, хто згоден виконувати та дотримуватися методичних рекомендацій чи правил гігієни та чистоти, які затвердить Державне агентство розвитку туризму України та МОЗ України.
Представники туристичної галузі переконані, що знак "Чисте та безпечне" зможе зміцнити довіру туристів до місця призначення. Планується, що список таких готелів, санаторіїв та садиб сільського туризму кожен турист зможе побачити на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, Торгово-промислової палати України, а також на сайтах туроператорів.
Стежити за дотриманням правил чистоти й безпеки в закладах розміщення, які матимуть знак, пропонують самим туристам, а не спеціальним комісіям – своїми відгуками, як на популярних сервісах бронювання житла.
Нагадаємо, що на Івано-Франківщині станом на початок травня близько 5% суб'єктів офіційного туристичного ринку області припинили свою роботу.
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