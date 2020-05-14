Коронакриза закрила 5% суб’єктів туристичного ринку Івано-Франківщини
Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook, передає Укрінформ.
"Як відреагував ринок туристичних і супутніх послуг в Івано-Франківській області на COVID-кризу. Сумарно припинили роботу орієнтовно 5% суб'єктів офіційного туристичного ринку в області. Якби не фінансові зобов'язання туроператорів перед нашими турагентами, то цифри були б масштабнішими", – написав Передерко.
Так, станом на 1 травня, як порівняти з 1 січня 2020 року юридично здійснили державну реєстрацію припинення діяльності 6% суб'єктів господарювання, які надають послуги розміщення, 5% суб'єктів господарювання у сфері громадського харчування та 4% суб’єктів господарювання, задіяних у туристичних послугах.
Нагадаємо, що національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» проводить підготовку до відкриття своїх музейних об’єктів для доступу туристів.
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