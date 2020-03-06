Карпати засипає снігом
Про це повідомив у Facebook рятувальник управління ДСНС в Івано-Франківській області, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак,передає Укрінформ.
"Попіван сьогодні, зима продовжується, відучора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°", - повідомив рятувальник.
За Інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом доби 3 червня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий ).
Нагадаємо, що в Україні у середу, 3 червня, очікуються дощі у більшості областей, температура повітря становитиме вдень 11-16°, із п’ятниці починається потепління.
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