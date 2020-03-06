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Карпати засипає снігом

Піп Іва́н (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м
В Карпатах на горі Піп Іван відучора сипле сніг, температура -1. Видимість погана.
Карпати засипає снігом facebook.com/vasyl.fitsak

Про це повідомив у Facebook рятувальник управління ДСНС в Івано-Франківській області, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак,передає Укрінформ.

"Попіван сьогодні, зима продовжується, відучора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°", - повідомив рятувальник.

За Інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом доби 3 червня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий ).

Нагадаємо, що в Україні у середу, 3 червня, очікуються дощі у більшості областей, температура повітря становитиме вдень 11-16°, із п’ятниці починається потепління.

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03 06 2020 11:00
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