Картину Боттічеллі продали на Sotheby's за $92 мільйони
Як передає "Укрінформ" про це йдеться у Твіттері аукціону Sotheby's.
Зазначається, що ця картина італійського генія, ймовірно написана у 1470-х-1480-х роках, встановила ціновий рекорд на будь-коли продані з-під молотка роботи Боттічеллі.
"Шедевр Сандро Боттічеллі "Молодий чоловік з медальйоном" - один із найвизначніших портретів будь-якого періоду в історії, що коли-небудь виставлявся на аукціоні, і визначна робота Флорентійського Відродження – продана за $92,2 млн", - йдеться в твіті.
Представники аукціону не назвали імені покупця картини.
"Молодий чоловік з медальйоном" був придбаний британським аристократом у 18 столітті. Далі його продали з аукціону приблизно за 1 млн дол.
Протягом останнього півстоліття картину орендували для експозиції декілька найбільших музеїв світу, включаючи Лондонську національну галерею та Метрополітен-музей у Нью-Йорку.
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