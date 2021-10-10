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Картину Пікассо продали на аукціоні за $24,6 мільйона

Sotheby's другий сезон поспіль встановлює новий рекорд для творів Пікассо в Азії! Портрет його другої дружини та музи Жаклін продано у Гонконгу за 191 млн гонконзьких доларів/ 24,6 млн доларів США
Картину засновника художньої течії кубізму Пабло Пікассо "Femme accroupie" ("Жінка навпочіпки") продали на аукціоні у Гонконгу за 24,6 млн доларів.
Картину Пікассо продали на аукціоні за $24,6 мільйона Фото: Sotheby's, Твіттер
Про це повідомляє аукціонний дім Sotheby's у Твіттері.
 
"Sotheby's другий сезон поспіль встановлює новий рекорд для творів Пікассо в Азії! Портрет його другої дружини та музи Жаклін продано у Гонконгу за 191 млн гонконзьких доларів/ 24,6 млн доларів США", - йдеться у дописі.
 
Картину "Femme accroupie" художник написав у 1954 році.
 
Як повідомлялося, у травні на аукціоні Christie's у Нью-Йорку картину Пабло Пікассо "Жінка, яка сидить у вікна" продали за 103,4 мільйона доларів.
 
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10 10 2021 15:56
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