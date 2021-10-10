Картину Пікассо продали на аукціоні за $24,6 мільйона Sotheby's другий сезон поспіль встановлює новий рекорд для творів Пікассо в Азії! Портрет його другої дружини та музи Жаклін продано у Гонконгу за 191 млн гонконзьких доларів/ 24,6 млн доларів США

Картину засновника художньої течії кубізму Пабло Пікассо "Femme accroupie" ("Жінка навпочіпки") продали на аукціоні у Гонконгу за 24,6 млн доларів.

Фото: Sotheby's, Твіттер

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