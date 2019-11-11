Касові апарати будуть потрібні навіть ФОПам, які працюють безготівково — голова податкової

Відповідно до ухвалених Верховною Радою законів застосовувати касові апарати потрібно буде навіть тим фізичним особам-підприємцям, які не працюють з готівкою.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі «24 каналу», передає "Громадське".

«Стосовно третьої групи: так дійсно, на сьогоднішній день, за тими нормами, які є у законі у разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат — ред.)», — повідомив Верланов.

Це означає, що з 2021 року касові апарати повинні будуть використовувати не лише ФОПи, які займаються торгівлею чи наданням послуг на кшталт готельних чи ресторанних, але й ФОПи, що працюють, наприклад, у сфері ІТ. Раніше, при розробці та ухваленні цих законів у парламенті повідомляли, що обов'язкове використання касових апаратів запровадять виключно для ФОПів, які працюють з готівкою.

17 жовтня Володимир Зеленський підписав закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі.

Законами запроваджується обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОПам та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

Нагадаємо, що до кінця року Кабмін має вжити заходів щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту про створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг.

Зазначається, що закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, «сірого» товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.