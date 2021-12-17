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Рада не відтермінувала обов’язкові касові апарати для ФОПів

Голосування щодо включення питання в порядок денний набрало лише 102 голоси замість необхідних 226
Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 грудня не включила законопроєкт щодо відтермінування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.
Рада не відтермінувала обов’язкові касові апарати для ФОПів UNSPLASH

Про це відомо зі сторінки законопроєкту №6376 на сайті ВРУ.

Голосування щодо включення питання в порядок денний набрало лише 102 голоси замість необхідних 226.

Документом пропонувалося відтермінувати запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. Законопроєкт ініціювали переважно депутати групи "За майбутнє" та "Довіра", а також декілька депутатів фракції "Слуга народа", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - за життя".

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для всіх ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься тих ФОПів, які таких операцій не проводять.

Нагадаємо, що у квітні у Дії запустять автореєстрацію ФОП та сплату податків

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17 12 2021 17:43
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