Керівник фракції НФ Бурбак розповів, про що говорив із Зеленським

"Оскільки Президент вчора вимагав негайної відставки уряду, я нагадав йому, що він мав би запропонувати свою кандидатуру на посаду прем'єра"

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час сьогоднішньої зустрічі голів парламентських фракцій із президентом Володимиром Зеленським нагадав президенту про неконституційність рішення щодо розпуску парламенту і закликав його запропонувати свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

"Свою розмову я почав з основ права. Можу спокійно про це говорити, бо закінчив юридичний факультет Чернівецького університету", - повідомив Бурбак повідомив у своєму дописі на Facebook.

Базові положення теорії держави і права говорять нам, що є три гілки влади - законодавча, виконавча і судова, нагадав він: "Між ними повинен бути баланс. Для того, щоб країна працювала і щоб не було узурпації влади".

На що, за словами Бурбака, президент повідомив, що "на розпуск парламенту існує запит суспільства": "На це я відповів йому, що сто років тому, у 1917-му, також був "запит" на "фабрики — робітникам", "землю - селянам", "ні - війні". Тоді ми заплатили високу ціну за такі "суспільні настрої". Україну окупувала радянська Росія. А потім був Голодомор, великий терор і знищення цвіту нації. Нагадав про це Володимиру Зеленському. Бо не знаю, чи на парах з історії їм про це розповідали", - додав він.

Потім, за словами керівника фракції "Народного фронту" розмова повернулася до юридичних аспектів.

"Беремо, кажу, нашу Конституцію, гарантом якої Ви вчора присягнули бути. Стаття 90 чітко визначає три підстави для розпуску парламенту. Сьогодні жодної з них немає", - написав Бурбак.

За словами Максима Бурбака, він також повідомив Президенту, що 17 травня, минулої п’ятниці, фракція "Народного фронту" вийшла з парламентської коаліції "Європейська Україна": "Голова Верховної Ради оголосив про припинення існування коаліції і початок формування нової. Все відповідно до Конституції".

"Ми ініціювали початок консультацій про створення нової коаліції, що мають тривати місяць — згідно з законом. Тобто, своїм указом про "розпуск парламенту" Ви, пане Президенте, унеможливите створення коаліції", - сказав він.

Крім того, керівник фракції НФ нагадав про відставку уряду, про яку учора заявив Володимир Гройсман: "Оскільки Президент вчора вимагав негайної відставки уряду, я нагадав йому, що він мав би запропонувати свою кандидатуру на посаду прем’єра".

"Відповіді не почув. Мене це дивує. Бо якщо вимагаєш відставки уряду, значить готовий взяти відповідальність на себе і знаєш, як діяти далі", - написав Бурбак.

"А щодо сумнівних дочасних виборів в парламент - ми готові", - наголосив керівник фракції НФ.