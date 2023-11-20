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CУСПІЛЬСТВО

Керівник X(Twitter) Лінда Яккаріно протистоїть тиску з боку рекламодавців, щоб звільнитися

20 листопада 2023, 11:32
Керівник X(Twitter) Лінда Яккаріно протистоїть тиску з боку рекламодавців, щоб звільнитися
Джерело twitter.com/elonmusk
X(Twitter) найняв Яккаріно в червні, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато з них скоротили свої витрати на платформу.

Генеральна директорка X(Twitter)  Лінда Яккаріно відмовилася піти зі своєї посади на заклик рекламодавців. Напередодні великі компанії, такі як IBM, Apple, Walt Disney, Comcast, Lions Gate та Warner Bros припинили рекламу в X (Twitter) через поширення антисемітського контенту на платформі.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три джерела.

За вікенд безліч керівників та друзів Яккаріно з рекламної індустрії в приватному порядку закликали її піти у відставку, щоб урятувати свою репутацію, однак вона відмовилася, бо "вірить у місію X та її співробітників".

"Я порадив Лінді в текстовому повідомленні піти і сказав, що подальша робота там тільки зашкодить її репутації, — сказав Лу Паскаліс, виконавчий директор маркетингової консалтингової компанії AJL Advisory і колишній топменеджер із засобів масової інформації в Bank of America. — "Маск має знайти нову модель доходу, оскільки він убив рекламу на платформі, і крапка".

Він сказав, що бренди можуть зіткнутися зі скаргами акціонерів та потенційними бойкотами клієнтів, якщо продовжать розміщувати рекламу на платформі.

X(Twitter) найняв Яккаріно в червні, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато з них скоротили свої витрати на платформу. До цього Яккаріно була керівником відділу реклами в NBCUniversal.

17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

Ще один скандал спалахнув після того, як Маск 15 листопада підтримав твіт іншого користувача, який звинуватив єврейські спільноти в масовому поширенні "ненависті до білих людей". Маск на це відповів: "Ви сказали справжню правду".

Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал.

У повідомленні Маск заперечив свою причетність до антисемітських виказувань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав - фальшивими.

"Ніщо не може бути далі від істини", - написав власник X(Twitter).

Він зазначив, що бажає "всього найкращого людству, а також процвітаючого та захоплюючого майбутнього для всіх".

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