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Керівники податкової та митниці отримуватимуть 70 тисяч на місяць

Міністерство має намір перевести відразу 70% штату ДФС в нові служби
Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб становитиме близько 60-70 тисяч гривень, включаючи оклад в 24 тисячі гривень.
Керівники податкової та митниці отримуватимуть 70 тисяч на місяць Фото: vl.sfs.gov.ua

"Майбутні глави цих відомств повинні будуть в місячний термін після обрання подати Кабінетові міністрів і Міністерству фінансів, а також міжнародним партнерам план дій з розвитку служб", - повідомили в Міністерстві фінансів, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому воно уточнило, що основні етапи конкурсів на глав новостворених відомств повинні пройти 16 і 23 квітня, тоді як податкова і митна служби повинні повноцінно запрацювати з 1 червня 2019 року.

Згідно з процедурою, після оголошення результатів конкурсу Комісія вищого корпусу держслужби рекомендує обраних на конкурсі керівників Кабміну.

Після його затвердження глава служби реєструє юридичну особу, і починається процедура ліквідації Державної фіскальної служби.

"Потім ліквідаційна комісія ДФС повинна перевести як мінімум 30% персоналу в новостворені митну і податкову служби", - додав співрозмовник, уточнивши при цьому, що це може зайняти близько місяця-півтора.

У той же час він зазначив, що міністерство має намір перевести відразу 70% штату ДФС в нові служби.

Як відомо, Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.

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25 03 2019 14:52
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