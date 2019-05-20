"Партія мерів": Кернес і Труханов створюють спільну політсилу для походу у Верховну Раду

Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах.

За наявною інформацією журналістів Lb.ua, мова йде про формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного сходу. Завдання - участь у парламентських виборах. Передбачається, що виборчий список очолить Кернес.

Можливо, формальної базою об'єднання стане партія Геннадія Труханова "Довіряй справам" (для дотримання вимоги Мін'юсту про тривалість реєстрації політсил, які мають намір брати участь у виборах).

Цікаво, що за даними видання союзники розраховують на інформаційну підтримку холдингу "1+1".

"Я підтверджую, що переговори були. І не тільки з Трухановим. Але конкретики поки немає. На даному етапі мова про те, що об'єднуються мери, а технічні деталі уточнимо пізніше", - сказав Геннадій Кернес в телефонній розмові з Lb.ua.

У свою чергу Геннадій Труханов ці відомості також підтвердив, зазначивши: "Ми з Кернесом знаємо один одного давно, а муніципальні депутати наших міст мають безліч спільних проектів, тісно співпрацюють. Абсолютно закономірно, що, спираючись на таку базу, ми задумалися про те, щоб далі просувати позитиви, напрацьовані в наших містах".

Нагадаємо, що напередодні першого туру президентських виборів міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що партія "Відродження" хотіла висунути його кандидатом у президенти України на виборах у 2019 році, але він відмовився і збирається підтримати Петра Порошенка.