"Кілеру" Бабченка вручили підозру у погрозах або насильстві щодо журналіста
"Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року. До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера", - написав у Facebook адвокат Масі Найєм, йдеться в "УП".
Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".
Цимбалюка підозрюють за ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).
Він був ієродияконом в Українській православній церкві Московського патріархату, потім перейшов до Київського патріархату.
Певний час Цимбалюк був ченцем, а пізніше пішов волонтером в АТО, у медбатальйон "Госпітальєри".
Нагадаємо, Ірпінський міський суд Київської області почав розглядати питання дострокового звільнення бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
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